ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Брюсселе начались технические консультации по газу

Новости » Экономика     08.11.2019 - 15:23
В Брюсселе начались технические консультации по газу
Фото: Брюссель (twitter.com/EU_Commission)

На консультациях обсуждаются рабочие вопросы

В Брюсселе начались трехсторонние технические консультации Украины, Европейского союза и Российской Федерации и на уровне экспертов. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил российским журналистам в Брюсселе, что дата предстоящей министерской встречи по газоснабжению Украина-ЕС-РФ- должна быть определена на уровне самих министров. "Это будут министры принимать, мы можем только предлагать", - сказал он.

На просьбу прокомментировать содержание консультаций, замминистра ответил: "Это техническая встреча, будут рабочие моменты".

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона настроена конструктивно перед техническими консультациями в Брюсселе о подписании соглашений по транспортировке газа по территории Украины.

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.

Оржель рассказал об ожиданиях от технических консультаций по газу "Нафтогаз" планирует взыскать 3 млрд долларов с "Газпрома" до конца 2020 года
Новости Украины Брюссельгазтранзит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь