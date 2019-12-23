Крушение МН17: в России заявили о готовности предоставить новые данные

Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о незакрытии воздушного пространства над Донбассом в день крушения MH17. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, сообщают росСМИ.

Чижов отметил, что Россия может предоставить данные для судебного слушания по делу MH17.

"Россия готова предоставить данные для судебного слушания по MH17 в марте в Нидерландах", - сказал он Чижов.

Напомним, 3 декабря Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха.

Также в в отчете JIT говорится, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации.

В июне Международная следственная комиссия назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ "ДНР"" - гражданин Украины Леонид Харченко.

Отметим, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.