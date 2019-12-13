Раде рекомендуют продлить соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Соглашение предусматривается продлить до августа 2020

Комитет Верховной рады по интеграции Украины с Европейским союзом рекомендует парламенту продлить соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, принятие проекта закона №0007 позволит ратифицировать соглашение (в форме обмена нотами) между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2020 года срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года, что будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17.

Так, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Нидерландов, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, произошедшей на территории Украины 17 июля 2014 года.

"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проект... о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2020 года срока действия соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года (№0007)", - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года ВР приняла за основу и в целом законопроект №0204 о ратификации соглашения с Нидерландами о продлении до 1 августа 2019-го срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года.

Как писало РБК-Украина, в октябре в Нидерландах большинство в Палате представителей пожелало, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была дополнительно исследована.

Добавим также, летом Bellingcat идентифицировал причастных к катастрофе MH17.