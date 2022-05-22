Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить, - Зеленский

Российская Федерация использует все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. При этом в российских регионах говорят, что так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения многих отраслей, включая строительство, и обеднения людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, сообщает РБК-Украина .

"Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить… Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут", - отметил глава государства.

Зеленский также заявил, что ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

Ранее Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ.

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