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Для компенсации. Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ

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Киев, Пятница 20 мая 2022 22:27
Для компенсации. Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации, пострадавшим от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь", - сказал Зеленский.

По его словам, договор позволит арестовать или заморозить российские активы и имущество, которые находятся в юрисдикции стран-партнеров. Кроме того, соглашение позволит их конфисковать и направить в специально созданный фонт.

"Из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию. Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине", - резюмировал Зеленский.

Напомним, после вторжения России в Украину во всем мире начали замораживать и арестовывать российские активы и имущество. Страны Запада рассматривают возможность их конфискации для финансирования восстановления Украины.

Отметим, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что идея передачи замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины активно обсуждает в G7 и Евросоюзе.

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