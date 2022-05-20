Для компенсации. Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации, пострадавшим от российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь", - сказал Зеленский.
По его словам, договор позволит арестовать или заморозить российские активы и имущество, которые находятся в юрисдикции стран-партнеров. Кроме того, соглашение позволит их конфисковать и направить в специально созданный фонт.
"Из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию. Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине", - резюмировал Зеленский.
Напомним, после вторжения России в Украину во всем мире начали замораживать и арестовывать российские активы и имущество. Страны Запада рассматривают возможность их конфискации для финансирования восстановления Украины.
Отметим, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что идея передачи замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины активно обсуждает в G7 и Евросоюзе.
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