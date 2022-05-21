Зеленский: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк, ВСУ сдерживают оккупантов
Ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что украинские военные срывают планы россиян.
"На Донбассе ситуация чрезвычайно сложная. Как и предыдущие дни российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. ВСУ сдерживают это наступление Каждый день, который защитники отбивают наступательные планы России, является конкретным вкладом в приближении дня победы", - заявил он.
Он отметил, что "никакие ракетные удары результаты России не дадут".
Напомним, в четверг, 19 мая, оккупанты начали хаотично расстреливать Северодонецк из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас.
Также мы писали, что российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.
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