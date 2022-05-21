ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк, ВСУ сдерживают оккупантов

Новина українською →
Киев, Суббота 21 мая 2022 23:55
Зеленский: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк, ВСУ сдерживают оккупантов Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что украинские военные срывают планы россиян.

"На Донбассе ситуация чрезвычайно сложная. Как и предыдущие дни российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. ВСУ сдерживают это наступление Каждый день, который защитники отбивают наступательные планы России, является конкретным вкладом в приближении дня победы", - заявил он.

Он отметил, что "никакие ракетные удары результаты России не дадут".

Напомним, в четверг, 19 мая, оккупанты начали хаотично расстреливать Северодонецк из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас.

Также мы писали, что российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука
Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков