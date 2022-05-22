ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити, - Зеленський

Новость на русском →
Неділя 22 травня 2022 00:20
Росія фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Російська Федерація використовує всі свої ресурси, щоб знищити Україну. При цьому в російських регіонах кажуть, що так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння багатьох галузей, включаючи будівництво, і збідніння людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, повідомляє РБК-Україна.

"Росія фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити... Зростання цін, знецінення доходів, руйнування всього економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, - окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають. І не допоможуть", - зазначив глава держави.

Зеленський також заявив, що ситуація на Донбасі складається дуже складна. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.

Раніше Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Москва пообіцяла вивчити можливість обміну військових з "Азовсталі" на Медведчука
Москва пообіцяла вивчити можливість обміну військових з "Азовсталі" на Медведчука
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків