Россия еще не пыталась связаться с Тихановской

Власти Российской Федерации еще не пытались связаться со Светланой Тихановской - оппоненткой действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Она также не знает, будет ли баллотироваться в случае назначения новых выборов.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.

В частности, ей задали вопрос о том, были ли попытки со стороны России выйти с ней на связь, и знает ли ее арестованный муж Сергей Тихановский о ее выезде за границу.

"Попыток связаться со мной не были. И мой супруг знает, что я нахожусь за рубежом, и он рад, что мы находимся в безопасности", - заявила Тихановская.

Она также не ответила прямо на вопрос, будет ли она баллотироваться в случае назначения новых выборов.

"Я думаю, что пока рано отвечать на этот вопрос", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что оппозиция Беларуси не хочет повторения украинского сценария смены власти.

Отметим, сегодня Тихановская выпустила обращение к рабочим белорусских предприятий, в котором призвала продолжать забастовки до выполнения всех требований.