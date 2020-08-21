Росія ще не намагалася зв'язатися з Тіхановською

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/Светлана Тихановкая)

Тіхановська заявила, що таких спроб не було

Влада Російської Федерації ще не намагалася зв'язатися з Світланою Тіхановською - опоненткою чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона також не знає, чи буде балотуватися у разі призначення нових виборів.

Про це вона заявила на прес-конференції у Вільнюсі.

Зокрема, їй поставили питання про те, чи були спроби з боку Росії вийти з нею на зв'язок, і чи знає її заарештований чоловік Сергій Тіхановський про її виїзд за кордон.

"Спроб зв'язатися зі мною не були. І мій чоловік знає, що я перебуваю за кордоном, і він радий, що ми перебуваємо в безпеці", - заявила Тіхановська.

Вона також не відповіла прямо на питання, чи буде вона балотуватися у разі призначення нових виборів.

"Я думаю, що поки рано відповідати на це питання", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опозиція Білорусі не хоче повторення українського сценарію зміни влади.

Сьогодні Тіхановська випустила звернення до робітників білоруських підприємств, в якому закликала продовжувати страйк до виконання всіх вимог.