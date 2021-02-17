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Россия еще не подавала заявку на регистрацию в ЕС вакцины "Sputnik V"

Новина українською → Европа, Среда 17 февраля 2021 15:21
Россия еще не подавала заявку на регистрацию в ЕС вакцины "Sputnik V" Фото: российская вакцина от коронавирус (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Производители российской вакцины против коронавируса еще не обращались в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой зарегистрировать вакцину для продажи в ЕС.

Об этом со ссылкой на слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен сообщил в своем Twitter журналист Ріккард Йозвяк.

"Фон дер Леєн говорит, что Sputnik V еще не подавал заявку в Европейское агентство лекарственных средств на получение разрешения на продажу", - сообщил журналист.

Как сообщало РБК-Украина, Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая позволила применения российской вакцины. В ряде государств пока идут только рассуждения о ее использовании, а в части стран исключают ее применение.

Всего же в мире российскую вакцину уже одобрили более 20 стран.

В субботу премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что государство не собирается закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса. Правительство считает ее распространения еще одной формой гибридного оружия.

Также сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц готов российской вакциной прививаться от коронавируса в том случае, если ее одобрят в Европе.

Российская вакцина от коронавируса в Украине находится под запретом. Министерство здравоохранения Украины подало заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса:Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

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