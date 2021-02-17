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Росія ще не подавала заявку на реєстрацію в ЄС вакцини "Sputnik V"

Новость на русском → Європа, Середа 17 лютого 2021 15:21
Росія ще не подавала заявку на реєстрацію в ЄС вакцини "Sputnik V" Фото: російська вакцина від коронавірусу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Виробники російської "вакцини" проти коронавірусу ще не звертались в Європейське агентство з лікарських засобів з проханням зареєструвати вакцину для продажу в ЄС.

Про це з посиланням на слова президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн повідомив в своєму Twitter журналіст Ріккард Йозвяк.

"Фон дер Леєн каже, що Sputnik V ще не подавав заявку в Європейське агентство з лікарських засобів на отримання дозволу на продаж", - повідомив журналіст.

Як повідомляло РБК Україна, Угорщина стала першою країною в Євросоюзі, яка дозволила застосування російської вакцини. У ряді держав поки йдуть тільки міркування про її використання, а в частині виключають її застосування.

Всього ж в світі російську вакцину вже схвалили понад 20 країн.

У суботу прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоне заявила, що держава не збирається закуповувати і використовувати російську вакцину від коронавірусу. Уряд вважає її поширення ще однією формою гібридного зброї.

Також повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц готовий щепитися російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". У разі якщо її схвалять в Європі.

В Україні російська вакцина від коронавірусу знаходиться під забороною. Міністерство охорони здоров'я України подало заявки про реєстрацію трьох вакцин від коронавірусу: Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.

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