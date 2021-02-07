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Канцлер Австрии готов привиться российской вакциной

Новина українською → Австрия, Воскресенье 07 февраля 2021 15:06
Канцлер Австрии готов привиться российской вакциной Фото: Себастьян Курц (flickr.com mfarussia)
Автор: Юлия Струк

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". В случае если ее одобрят в Европе.

Об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

Канцлер хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производили в Австрии после их одобрения.

"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же как и для производителей из других стран", - отметил Курц.

Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы получить как можно больше безопасной вакцины как можно скорее - независимо от того, кто ее разработал.

При этом он готов сделать прививки как российским, так и китайским препаратами.

"Да, если вакцины будут одобрены в Европе", - сказал политик.

Кроме того, канцлер раскритиковал Европейское агентство по лекарственным средствам за "бюрократическое и медленное" одобрение вакцин.

Напомним, ранее исследователи и представители Госдепартамента США заявили, что Россия проводит информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы, направленную на дискредитацию вакцин от коронавируса. В частности речь идет о Moderna и Pfizer.

Как писало РБК-Украина, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет использовать вакцину "Спутник V".

При этом РФ хочет производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на территории Украины.

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