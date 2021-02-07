Канцлер Австрии готов привиться российской вакциной

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". В случае если ее одобрят в Европе.

Об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

Канцлер хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производили в Австрии после их одобрения.

"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же как и для производителей из других стран", - отметил Курц.

Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы получить как можно больше безопасной вакцины как можно скорее - независимо от того, кто ее разработал.

При этом он готов сделать прививки как российским, так и китайским препаратами.

"Да, если вакцины будут одобрены в Европе", - сказал политик.

Кроме того, канцлер раскритиковал Европейское агентство по лекарственным средствам за "бюрократическое и медленное" одобрение вакцин.