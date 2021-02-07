Канцлер Австрии готов привиться российской вакциной
Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". В случае если ее одобрят в Европе.
Канцлер хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производили в Австрии после их одобрения.
"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же как и для производителей из других стран", - отметил Курц.
Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы получить как можно больше безопасной вакцины как можно скорее - независимо от того, кто ее разработал.
При этом он готов сделать прививки как российским, так и китайским препаратами.
"Да, если вакцины будут одобрены в Европе", - сказал политик.
Кроме того, канцлер раскритиковал Европейское агентство по лекарственным средствам за "бюрократическое и медленное" одобрение вакцин.
Напомним, ранее исследователи и представители Госдепартамента США заявили, что Россия проводит информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы, направленную на дискредитацию вакцин от коронавируса. В частности речь идет о Moderna и Pfizer.
Как писало РБК-Украина, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет использовать вакцину "Спутник V".
При этом РФ хочет производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на территории Украины.