ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID

Вильнюс, Суббота 06 февраля 2021 18:49
"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID
Фото: российская вакцина "Спутник V" (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Литва не собирается закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса. Правительство считает ее распространение еще одной формой гибридного оружия.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Twitter.

Она подчеркнула, что Россия ставит приоритетом распространение вакцины в мире, а не вакцинацию собственных граждан.

"Они говорят, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но Путин не хочет ее использовать для лечения россиян – он предлагает ее миру, как еще одно гибридное оружие "разделяй и властвуй". Тут нет ничего нового, нет и ничего хорошего для человечества", - написала Шимоните.

Также она отметила, что пока ни одна страна Евросоюза не зарегистрировала вакцину. На этой неделе Венгрия получила первую партию вакцины "Спутник V" и может начать привки этим препаратом на следующей недел.

Кроме этого, сообщалось, что в Ливане зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Это уже 20-я страна, которая одобрила препарат.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Литва

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь