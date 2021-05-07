ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия второй раз за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии

Новина українською → Таллин, Пятница 07 мая 2021 16:54
Россия второй раз за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии Фото: российский самолет нарушил границу Эстонии (wikimedia by Alexander Mishin)
Автор: РБК-Украина

Россия во второй раз за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии. Самолет Ил-96, сегодня, 7 мая, с включенным транспондером провел около минуты вблизи острова Вайндлоо. Это второй случай за неделю.

Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Российский самолет Ил-96 в пятницу без разрешения вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.

Сегодня, 7 мая, посла РФ вызвали в МИД Эстонии, где ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом. В военном ведомстве отметили, что это третье нарушение воздушного пространства российским самолетом за год и второе за эту неделю.

Напомним, предыдущий раз нарушение воздушного пространства Эстонии российским самолет зафиксировали 5 мая.

Отметим, в марте 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.

А в апреле истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация Эстония воздушное пространство Самолет
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена