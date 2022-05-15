Россия должна взять на себя ответственность за войну с Украиной, - Бербок

Россия должна взять на себя ответственность за ущерб, причиненный войной, которую она развязала в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заключительной пресс-конференции после встречи министров иностранных дел G7 в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"РФ несет единоличную ответственность не только за эту войну, противоречащую международному праву, но и за весь этот массовый ущерб, который также огромен в самой России", - отметила Бербок.

Она также заявила, что правовая база Европы затрудняет использование арестованных активов РФ.

"Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения далеко не прост", - сказала Бэрбок.