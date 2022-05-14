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Россия намеренно развязала "зерновую войну" в Украине, - Бербок

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Берлин, Суббота 14 мая 2022 18:22
Россия намеренно развязала "зерновую войну" в Украине, - Бербок Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российское вторжение в Украину сознательно превратилось в войну за зерно. Такую позицию озвучила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции после встречи G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Блокада Россией украинских портов и похищение зерна из элеваторов является частью плана дестабилизации мира. Перебои со снабжением и рост цен на агропродукцию, по мнению Бербок, приведет к голоду.

"Мы не должны быть наивными – это не побочный ущерб. Это сознательно избранный инструмент в ведущейся прямо сейчас гибридной войне. Россия готовит плодотворную почву для новых кризисов, чтобы умышленно ослабить международное единство против войны России", – заявила глава немецкого МИД.

Российские войска регулярно обстреливают склады с продовольствием в Украине, а также украли более 500 тысяч тонн зерна. Часть украденного урожая уже очутилась в союзной РФ Сирии.

К слову, Индия запретила экспорт пшеницы из-за войны РФ против Украины.

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