Россия намеренно развязала "зерновую войну" в Украине, - Бербок

Российское вторжение в Украину сознательно превратилось в войну за зерно. Такую позицию озвучила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции после встречи G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Блокада Россией украинских портов и похищение зерна из элеваторов является частью плана дестабилизации мира. Перебои со снабжением и рост цен на агропродукцию, по мнению Бербок, приведет к голоду.

"Мы не должны быть наивными – это не побочный ущерб. Это сознательно избранный инструмент в ведущейся прямо сейчас гибридной войне. Россия готовит плодотворную почву для новых кризисов, чтобы умышленно ослабить международное единство против войны России", – заявила глава немецкого МИД.

Российские войска регулярно обстреливают склады с продовольствием в Украине, а также украли более 500 тысяч тонн зерна. Часть украденного урожая уже очутилась в союзной РФ Сирии.