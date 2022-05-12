В G7 думают, как снять блокаду украинского зерна и начать экспорт

В Европе размышляют над тем, как посодействовать экспорту украинского продовольствия по всему миру. Из-за блокады портов сейчас украинское зерно не могут вывезти из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

В частности в G7 обсудят, как прекратить блокаду украинского зерна и его экспорт по всему миру.

Известно, что в украинском порту Одессы сейчас заблокировано 25 миллионов тонн зерна.

Между тем Украина утверждает, что еще 400 тыс. тонн зерна было украдено российскими войсками в оккупированных регионах.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что цем - "пища для миллионов людей в мире, которая срочно нужна, прежде всего в африканских странах и на Ближнем Востоке".

Война в Украине привела к росту мировых цен на зерно, масло, топливо и удобрения. А ООН предупредила, что повышение цен усугубит продовольственный кризис в Африке.

В 2021 году Украина была шестым в мире экспортером пшеницы.