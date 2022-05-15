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Росія повинна взяти на себе відповідальність за війну з Україною, - Бербок

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Росія повинна взяти на себе відповідальність за шкоду, заподіяну війною, яку вона розв'язала в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"РФ несе одноосібну відповідальність не тільки за цю війну, що суперечить міжнародному праву, але і за весь цей масовий збиток, який також величезний в самій Росії", - зазначила Бербок.

Вона також заявила, що правова база Європи ускладнює використання заарештованих активів РФ.

"Доступ до заморожених грошей з юридичної точки зору далеко не простий", - сказала Бербок.

Нагадаємо, Бербок заявила про те, що Росія навмисно розв'язала "зернову війну" в Україні.

Ми також писали про те, що в G7 думають, як зняти блокаду українського зерна і почати експорт.

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