Росія повинна взяти на себе відповідальність за війну з Україною, - Бербок

Росія повинна взяти на себе відповідальність за шкоду, заподіяну війною, яку вона розв'язала в Україні.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"РФ несе одноосібну відповідальність не тільки за цю війну, що суперечить міжнародному праву, але і за весь цей масовий збиток, який також величезний в самій Росії", - зазначила Бербок.
Вона також заявила, що правова база Європи ускладнює використання заарештованих активів РФ.
"Доступ до заморожених грошей з юридичної точки зору далеко не простий", - сказала Бербок.
Нагадаємо, Бербок заявила про те, що Росія навмисно розв'язала "зернову війну" в Україні.
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