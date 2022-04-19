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Россия не должна выиграть войну против Украины, - Шольц

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Берлин, Вторник 19 апреля 2022 19:57
Россия не должна выиграть войну против Украины, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины. Он призвал Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца по ситуации в Украине.

"Россия не должна выиграть эту войну", - заявил Шольц.

Немецкий канцлер призвал Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов и вывести войска. "Прекратите эту ужасную войну", - добавил он.

Напомним, сегодня, 19 апреля, в России заявил о начале новой фазы войны против Украины.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс уже началась.

Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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