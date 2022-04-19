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В России объявили о начале нового этапа "спецоперации" в Украине

Новина українською →
Москва, Вторник 19 апреля 2022 12:23
В России объявили о начале нового этапа "спецоперации" в Украине Фото: глава МИД России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Сергей Лавров вновь прокомментировал войну в Украине. Он заявил о начале новой фазы так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"В Украине начинается следующая фаза спецоперации", - заявил Лавров.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс уже началась.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что оккупанты попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях.

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