В России объявили о начале нового этапа "спецоперации" в Украине
Фото: глава МИД России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Министр иностранных дел Сергей Лавров вновь прокомментировал войну в Украине. Он заявил о начале новой фазы так называемой "спецоперации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"В Украине начинается следующая фаза спецоперации", - заявил Лавров.
Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс уже началась.
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что оккупанты попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях.
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