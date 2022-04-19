Росія не повинна виграти війну проти України, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України. Він закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца щодо ситуації в Україні.
"Росія не повинна виграти цю війну", - заявив Шольц.
Німецький канцлер закликав Путіна негайно припинити обстріли українських міст і вивести війська. "Припиніть цю жахливу війну", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, у Росії заявив про початок нової фази війни проти України.
Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас вже почалася.
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