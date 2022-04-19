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Росія не повинна виграти війну проти України, - Шольц

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Берлін, Вівторок 19 квітня 2022 19:57
Росія не повинна виграти війну проти України, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України. Він закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца щодо ситуації в Україні.

"Росія не повинна виграти цю війну", - заявив Шольц.

Німецький канцлер закликав Путіна негайно припинити обстріли українських міст і вивести війська. "Припиніть цю жахливу війну", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, у Росії заявив про початок нової фази війни проти України.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас вже почалася.

Війна Росії проти України йде 55-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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