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Зеленский о начале битвы за Донбасс: мы будем бороться, ничего украинского не отдадим

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 апреля 2022 23:08
Зеленский о начале битвы за Донбасс: мы будем бороться, ничего украинского не отдадим Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс. Он заверил, что к сражению готовились и украинцы будут сражаться и не отдадут своей земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому готовились. Очень большая часть русской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления", сказал Зеленский.

По его словам, сколько бы Москва не сгоняла бы своих военных на Донбасс, Украина будет сражаться и защищать свою территорию

"Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее в Офисе президента предупредили о фейках по поводу наступления россиян на Донбассе.

Отметим, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утром 18 апреля оккупанты начали наступление на Донбассе.

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