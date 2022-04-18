Зеленский о начале битвы за Донбасс: мы будем бороться, ничего украинского не отдадим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс. Он заверил, что к сражению готовились и украинцы будут сражаться и не отдадут своей земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому готовились. Очень большая часть русской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления", сказал Зеленский.

По его словам, сколько бы Москва не сгоняла бы своих военных на Донбасс, Украина будет сражаться и защищать свою территорию

"Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо", - подчеркнул глава государства.