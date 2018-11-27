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Россия должна уважать суверенитет своих соседей, - Маас

Новости » Политика    27.11.2018 - 11:49
Россия должна уважать суверенитет своих соседей, - Маас
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Министр иностранных дел Германии призвал Россию придерживатся международных правил

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал РФ соблюдать международное право и уважать территориальный суверенитет Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Целью должно быть то, чтобы Россия придерживалась международных правил и не нарушала территориального суверенитета своих соседей", - сказал он.

Ранее канцлер Германии по телефону обсудила с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Азовском море. Во время разговора Меркель подчеркнула необходимость деэскалации и диалога двух сторон. Также собеседники обсудили возможность анализа инцидента с участием российских и украинских пограничников.

Также председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявлял, что Европа может ввести более жесткие санкции против РФ после атаки на украинские корабли.

Отметим, вчера, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили агрессию России и введении военного положения в Украине.

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