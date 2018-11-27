Росія повинна поважати суверенітет своїх сусідів, - Маас

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Міністр закордонних справ Німеччини закликав Росію дотримуватися міжнародних правил

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав РФ дотримуватися міжнародного права і поважати територіальний суверенітет України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

" Метою має бути те, щоб Росія дотримувалася міжнародних правил і не порушувала територіального суверенітету своїх сусідів ", - сказав він.

Раніше канцлер Німеччини по телефону обговорила з російським президентом Володимиром Путіним ситуацію в Азовському морі. Під час розмови Меркель підкреслила необхідність деескалації та діалогу двох сторін. Також співрозмовники обговорили можливість аналізу інциденту за участю російських і українських прикордонників.

Також голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявив, що Європа може ввести більш жорсткі санкції проти РФ після атаки на українські кораблі.

Зазначимо, вчора, 26 грудня, президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонних переговорів обговорили агресію Росії та введення воєнного стану в Україні.