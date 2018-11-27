ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Росія повинна поважати суверенітет своїх сусідів, - Маас

Новини » Політика    27.11.2018 - 11:49
Росія повинна поважати суверенітет своїх сусідів, - Маас
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Міністр закордонних справ Німеччини закликав Росію дотримуватися міжнародних правил

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав РФ дотримуватися міжнародного права і поважати територіальний суверенітет України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Метою має бути те, щоб Росія дотримувалася міжнародних правил і не порушувала територіального суверенітету своїх сусідів", - сказав він.

Раніше канцлер Німеччини по телефону обговорила з російським президентом Володимиром Путіним ситуацію в Азовському морі. Під час розмови Меркель підкреслила необхідність деескалації та діалогу двох сторін. Також співрозмовники обговорили можливість аналізу інциденту за участю російських і українських прикордонників.

Також голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявив, що Європа може ввести більш жорсткі санкції проти РФ після атаки на українські кораблі.

Зазначимо, вчора, 26 грудня, президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонних переговорів обговорили агресію Росії та введення воєнного стану в Україні.

Путін готується озвучити позицію щодо інциденту в Керченській протоці, - Пєсков Захоплених українських моряків перевозять на "суд" у Сімферополь, - Чубаров
Новини України Російська ФедераціяГерманияКерченский мостагресія РФГайко Маас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся