Россию должны объявить врагом НАТО официально. Польша выступила с важной инициативой

"Сам саммит НАТО - это элемент процесса, но он должен дать ответы на фундаментальные вопросы. Прежде всего, и мы этого однозначно ожидаем, определить Россию как врага", - сказал Солох.

Солох предполагает, что в закрытой части стратегии НАТО "будет послан сигнал в отношении России".

"Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил глава бюро нацбезопасности Польши.

При этом Польша ждет принятия решений, которые приведут "к увеличению военного присутствия НАТО".