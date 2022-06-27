Росію мають оголосити ворогом НАТО офіційно. Польща виступила із важливою ініціативою

"Сам саміт НАТО - це елемент процесу, але він має дати відповіді на фундаментальні питання. Насамперед, і ми цього однозначно очікуємо, визначити Росію як ворога", - сказав Солох.

Солох припускає, що у закритій частині стратегії НАТО "буде посланий сигнал щодо Росії".

"Ми у будь-якому разі очікуємо, що НАТО негайно відреагує на будь-яке порушення території країн НАТО", - пояснив голова бюро нацбезпеки Польщі.

При цьому Польща чекає на прийняття рішень, які призведуть "до збільшення військової присутності НАТО".