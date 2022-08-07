Россия должна деоккупировать не только украинскую территорию, но и грузинскую, - МИД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня, 7 августа, исполняется 14 лет с начала вооруженной агрессии России против Грузии. Страна-агрессор продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права людей на этих территориях.

При этом Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"Не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине - оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины", - говорится в сообщении.

МИД убежден, что остановить агрессивную политику России возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционного режима против РФ и всесторонней поддержке стран, против которых Кремль осуществляет агрессию.

Суть конфликта