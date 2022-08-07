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Россия должна деоккупировать не только украинскую территорию, но и грузинскую, - МИД

Новина українською →
Воскресенье 07 августа 2022 17:54
Россия должна деоккупировать не только украинскую территорию, но и грузинскую, - МИД Фото: Россия должна деоккупировать не только украинскую территорию, но и грузинскую (flickr)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники - понести суровую ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня, 7 августа, исполняется 14 лет с начала вооруженной агрессии России против Грузии. Страна-агрессор продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права людей на этих территориях.

При этом Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"Не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине - оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины", - говорится в сообщении.

МИД убежден, что остановить агрессивную политику России возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционного режима против РФ и всесторонней поддержке стран, против которых Кремль осуществляет агрессию.

Суть конфликта

Южная Осетия и Абхазия неподконтрольны грузинскому правительству с 1991 и 1992 года соответственно. В 2008 году, в результате российско-грузинской пятидневной войны, РФ завершила оккупацию этих территорий и признала образование на них самопровозглашенных "республик".

Правительство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией, а Южную Осетию и Абхазию объявило оккупированными территориями.

В июле 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что РФ намерена получить часть грузинского курорта Бичвинта с помощью договора с так называемой "Республикой Абхазия". Она обвинила Россию в аннексии и призвала международное сообщество к "жесткому реагированию".

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