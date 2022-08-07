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Росія має деокупувати не лише українську територію, а й грузинську, - МЗС

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Неділя 07 серпня 2022 17:54
Росія має деокупувати не лише українську територію, а й грузинську, - МЗС Фото: Росія має деокупувати не лише українську територію, а й грузинську (flickr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці - понести найсуворішу відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні, 7 серпня, виповнюється 14 років з початку збройної агресії Росії проти Грузії. Країна-агресор продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людиней на цих територіях.

При цьому Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні - окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України", - говорится в повідомленні.

МЗС переконано, що зупинити агресивну політику Росії можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційного режиму проти РФ та всебічній підтримці країн, проти яких Кремль здійснює агресію.

Суть конфлікту

Південна Осетія та Абхазія непідконтрольні грузинському уряду з 1991 та 1992 року відповідно. У 2008 році, у результаті російсько-грузинської п'ятиденної війни, РФ завершила окупацію цих територій і визнала утворення на них самопроголошених "республік".

Уряд Грузії розірвав дипломатичні відносини з Росією, а Південну Осетію та Абхазію оголосив окупованими територіями.

У липні 2022 року президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що РФ має намір отримати частину грузинського курорту Бічвінта за допомогою договору з так званою "Республікою Абхазія". Вона звинуватила Росію в анексії і закликала міжнародне співтовариство до "жорсткого реагування".

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