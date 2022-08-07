Росія має деокупувати не лише українську територію, а й грузинську, - МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні, 7 серпня, виповнюється 14 років з початку збройної агресії Росії проти Грузії. Країна-агресор продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людиней на цих територіях.

При цьому Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні - окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України", - говорится в повідомленні.

МЗС переконано, що зупинити агресивну політику Росії можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційного режиму проти РФ та всебічній підтримці країн, проти яких Кремль здійснює агресію.

Суть конфлікту