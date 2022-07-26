Президент Грузии обвинила РФ в новой форме аннексии части территорий страны: что известно
Россия намерена получить часть грузинского курорта Бичвинта при помощи договора с так называемой "Республикой Абхазия". Такие намерения являются очередной формой аннексии со стороны Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.
"То, что мы видим в Бичвинта, это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим острую реакцию людей на эти события. Это результат непрекращающейся оккупации. Я категорически осуждаю это и призываю международное сообщество жесткому реагированию", - подчеркнула она.
Стоит заметить, что ранее в сети распространили договор РФ и "Республики Абхазия", который предусматривает "аренду" Россией реликтовой рощи, набережной и акватории, которые находятся в Бичвинта. Всего россияне могут аннексировать около 186 га земли и 115 га морского пространства.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным украинской разведки, Кремль готовится провести фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.