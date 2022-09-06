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Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр"

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Вторник 06 сентября 2022 03:30
Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр" Фото: Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находится 2 российских носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море без изменений в составе, районах маневрирования и намерений, в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет "Калибр", - отметили военные.

Следовательно, угроза ударов с воздуха остается актуальной. В ОК "Юг" призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, украинские военные уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 врага 5 сентября.

К слову, ВСУ атаковали российских оккупантов в районе Чернобаевки и Голой Пристани.

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