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Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр"

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Вівторок 06 вересня 2022 03:30
Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр" Фото: Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 2 російські носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів, в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет "Калібр", - зазначили військові.

Відтак, загроза ударів з повітря залишається актуальною. В ОК "Південь" закликали оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, українські військові знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога 5 вересня.

До слова, ЗСУ атакували російських окупантів у районі Чорнобаївки та Голої Пристані.

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Чорне море Війна Росії проти України
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