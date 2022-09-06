Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр"
У Чорному морі нині перебуває 2 російські носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів, в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет "Калібр", - зазначили військові.
Відтак, загроза ударів з повітря залишається актуальною. В ОК "Південь" закликали оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, українські військові знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога 5 вересня.
До слова, ЗСУ атакували російських окупантів у районі Чорнобаївки та Голої Пристані.
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