Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр"

У Чорному морі нині перебуває 2 російські носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів, в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет "Калібр", - зазначили військові.

Відтак, загроза ударів з повітря залишається актуальною. В ОК "Південь" закликали оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.