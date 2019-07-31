Россия давит на газ: сможет ли Украина пережить зиму без нового контракта с "Газпромом"

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Контракт на транзит газа из России по территории Украины прекратит действовать в первый день следующего года. Уже в сентябре должны возобновиться переговоры с "Газпромом" при участии Еврокомиссии о новом договоре. В худшем сценарии 1 января 2020 года россияне могут повторить ситуацию десятилетней давности и полностью прервать поставки газа через украинскую ГТС. Но "Нафтогаз" готовится выдержать шантаж, закачав в подземные газохранилища достаточный объем газа для спокойного прохождений отопительного сезона. Как Украина собирается пережить зиму без транзита газа из России – в материале РБК-Украина.

Контракт на транзит газа из Российской Федерации через украинскую территорию закончится в новогоднюю ночь. "Газпром" надеялся к этому моменту наладить поставки в Европу через "Северный поток-2", однако газопровод до сих пор не введен в эксплуатацию. Более того, Дания медлит с разрешением на прокладку магистрали в своих территориальных водах, что ставит под угрозу запланированные сроки окончания строительства.

"Вопрос в том, какой маршрут выберет Дания. Один из вариантов, который выглядит как вероятный, предполагает задержку со строительством СП-2 на полгода-год. Такой вариант, как и вариант с сохранением текущей неопределенности, усилит переговорные позиции "Нафтогаза", – объяснил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, следующая трехсторонняя встреча с участием представителей Европейской комиссии может произойти уже в сентябре, но "формализованных планов пока нет". Ранее в публичных заявлениях российская сторона утверждала, что может вообще отказаться от транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и поставлять газ европейским странам по другим трубопроводам. Однако на прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что возможен вариант краткосрочного транзитного контракта.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство в Украине и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", – добавил он.

В НАК "Нафтогаз Украины" оценивают доход от этого контракта в 3 млрд долларов ежегодно. Потери для бюджета, в случае остановки транзита, могут составить 3% ВВП, то есть, весь прирост за прошлый год. Однако краткосрочный договор даст России возможность закончить строительство дополнительных мощностей, с тем, чтобы в недалеком будущем окончательно отказаться от услуг украинской ГТС.

Потому украинская сторона при поддержке Еврокомиссии готова обсуждать транзит на 10 лет с обязательством "Газпрома" прокачивать 60 миллиардов кубометров газа каждый год. Если же россияне не хотят нести риски, связанные с украинским регулятором и оператором ГТС, то Витренко предлагает вариант "своп"-контракта. Согласно ему, "Газпром" будет передавать "Нафтогазу" определенный объем газа на восточной границе, а он в свою очередь будет отдавать такой же объем на западной границе европейским партнерам "Газпрома".

Стоит отметить, что на этот раз Украина находится в лучшей переговорной позиции, чем при заключении действующего контракта. В январе 2009 года "Газпром" полностью прервал поставки. Другого источника газа у правительства не было, что привело к подписанию печально известного "газового договора" премьер-министром Юлией Тимошенко. С 2015 года "Нафтогаз" не покупает газ у России. Обеспечить себя ресурсом собственной добычи страна все еще не может, потому недостающий объем закупается по реверсу у европейцев.

"Украина готовится к варианту нулевого транзита. Пока реверс в Украину возможен. После прекращения транзита из России, должны быть возможны поставки газа, по крайней мере из Словакии, в объемах, которые соответствуют "непрерывным мощностям" из этой страны", – объяснил исполнительный директор группы "Нафтогаз".

Понимая риски "газового шантажа" со стороны северного соседа с наступлением зимы, НАК намерен закачать в подземные газохранилища (ПХГ) 20 млрд кубометров газа. Этот объем позволит безболезненно пройти отопительной сезон. На данный момент в ПХГ уже находится 15,5 млрд "кубов". В середине июля "Нафтогаз" удачно разместил евробонды на сумму в 1 млрд долларов, часть этих средств пойдет на закупку газа. Темпы закачки позволяют Украине накопить необходимый объем к зимнему периоду, уверен президент центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Любые разговоры с "Газпромом" на тему дальнейшей судьбы транзитного контракта могут начинаться только после того, как он выплатит 2,8 млрд долларов "Нафтогазу" согласно решению Стокгольмского арбитража. Пока что нужно максимально наполнять газохранилища, чтобы спокойно пройти отопительный сезон, исходя из сценария "нулевой транзит" и холодная зима в Европе, когда мы не сможем получать достаточно газа по реверсу", – объяснил эксперт.

В интервью РБК-Украина представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус напомнил, что, согласно условиям действующего контракта, "Газпром" обязан продать Украине до конца года 5 млрд газа. Этот объем мог бы закрыть вопрос прохождения зимы, однако Юрий Витренко говорит, что заставить россиян продать нам этот газ в настоящее время не представляется возможным. При этом "Газпром", очевидно, будет снова настаивать на прямых поставках в Украину. Директор российского газового монополиста Алексей Миллер в июне заявил, что цена газа для украинских потребителей может быть снижена на 25%.

"Они говорят на 25% дешевле. От какой цены? Если от формульной, то она даже со скидкой будет выше, чем мы сейчас берем с привязкой к споту на европейском рынке. Напрямую мы не покупаем газ у "Газпрома" уже почти четыре года. У них падают доходы на европейских рынках, они пытаются назад влезть на наш рынок, чтобы компенсировать свои недополученные доходы. Затраты у них сейчас идут на три проекта: "Турецкий поток", "Северный поток-2" и "Сила Сибири". Возвращение на украинский рынок облегчит финансовую ситуацию "Газпрома", так что это "развод", – уверен Гончар.

Для заключения новых газовых контрактов по европейским правилам в Украине также должен появиться независимый оператор ГТС. Выделение функций по транспортировке газа отдельной структуре должно произойти в рамках анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". При этом руководство компании и правительство видят этот процесс по-разному.

Кабмин считает, что новым владельцем "трубы" и, соответственно, стороной контракта с "Газпромом" должно стать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ). НАК тем временем фактически игнорирует волю правительства и реализует модель анбандлинга, при которой новый оператор сможет пользоваться ГТС на правах концессии, но фактически она остается в собственности "Нафтогаза".

По данным РБК-Украина, экспертная группа по энергетической безопасности при СНБО 19 июля поддержала правительство в этом конфликте. В будущих переговорах по газовому транзиту должны принимать участие и представители МГУ, а "Нафтогаз" обязан подготовить передачу активов. Кроме того, теперь процесс может контролировать еще один человек со стороны президента. Эксперты рекомендовали Владимиру Зеленскому вернуть должность уполномоченного по международным вопросам энергетической безопасности.

фото: gazprom.ru

До конца года нужно завершить анбандлинг "Нафтогаза" и запустить работу независимого оператора ГТС, уверен директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. После этого можно провести конкурс на бронирование мощностей украинской газотранспортной системы на долгосрочный период. По мнению Омельченко, контракт по его итогам может быть заключен не обязательно с "Газпромом", но и с кем-то из европейских компаний.

Опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что наилучшим вариантом для Украины было бы полное прекращение отношений с "Газпромом" в вопросе транзита. Новый оператор ГТС мог бы заключить контракт на транспортировку с европейскими компаниями. Тогда "Газпром" передает газ европейцам на восточной границе Украины, а оператор ГТС получает от них вознаграждение за его прокачку до западной границы.

"Насколько мне известно, "Нафтогаз" ставил так вопрос перед Европейской комиссией. Она поддерживает такой подход, но европейских партнеров "Газпрома" устраивает существующий порядок вещей. Наша энергетическая дипломатия на всех уровнях должна осуществлять давление, чтобы хоть одна компания попробовала такой вариант. Так же было с реверсными поставками, сначала был маленький контракт RWE Supply & Trading c "Нафтогазом" до конца 2012 года, все прошло успешно и по такой схеме начали работать уже несколько десятков компаний", – говорит Гончар.

Следующий раунд "газовых переговоров" с Россией должен пройти уже в середине сентября. При этом убедить одну из сторон пойти на уступки будет сложно. "Нафтогаз", очевидно, успеет накопить необходимый объем газа для спокойного прохождения зимы при самом неблагоприятном сценарии. В свою очередь, "Газпром" также максимально заполняет ПХГ в Европе, чтобы выполнить обязательства по своим контрактам в случае "нулевого транзита" через Украину.