Росія тисне на газ: чи зможе Україна пережити зиму без нового контракту з "Газпромом"

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Контракт на транзит газу з Росії по території України припинить діяти у перший день наступного року. Вже у вересні мають поновитися переговори з "Газпромом" за участю Єврокомісії про новий договір. У найгіршому сценарії 1 січня 2020 року росіяни можуть повторити ситуацію десятирічної давності і повністю перервати постачання газу через українську ГТС. Але "Нафтогаз" готується витримати шантаж, закачавши у підземні газосховища достатній обсяг газу для спокійного проходжень опалювального сезону. Як Україна збирається пережити зиму без транзиту газу з Росії – у матеріалі РБК-Україна.

Контракт на транзит газу з Російської Федерації через українську територію закінчиться у новорічну ніч. "Газпром" сподівався до цього моменту налагодити поставки в Європу через "Північний потік-2", проте газопровід досі не введено в експлуатацію. Більш того, Данія зволікає з дозволом на прокладання магістралі в своїх територіальних водах, що ставить під загрозу заплановані терміни закінчення будівництва.

"Питання у тому, який маршрут вибере Данія. Один з варіантів, який виглядає як ймовірний, передбачає затримку з будівництвом СП-2 на півроку-рік. Такий варіант, як і варіант із збереженням поточної невизначеності, посилить переговорні позиції "Нафтогазу", – пояснив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко у коментарі РБК-Україна.

За його словами, наступна тристороння зустріч за участю представників Європейської комісії може статися вже у вересні, але "формалізованих планів поки немає". Раніше у публічних заявах російська сторона стверджувала, що може взагалі відмовитися від транзиту через українську газотранспортну систему (ГТС) і постачати газ європейським країнам за іншими трубопроводами. Проте, минулого тижня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що можливий варіант короткострокового транзитного контракту.

"Ми дочекаємося, коли почнуться тристоронні консультації, коли буде обрано новий уряд в Україні та контрагенти з'являться. В цілому ми за те, щоб Україна купувала газ напряму. Ми запропонували нашим колегам продовжити діючий контракт на рік на існуючих умовах", – додав він.

У НАК "Нафтогаз України" оцінюють дохід від цього контракту в 3 млрд доларів щорічно. Втрати для бюджету, у разі припинення транзиту, можуть скласти 3% ВВП, тобто, весь приріст за минулий рік. Однак короткостроковий договір дасть Росії можливість закінчити будівництво додаткових потужностей, з тим, щоб у недалекому майбутньому остаточно відмовитися від послуг української ГТС.

Тому українська сторона за підтримки Єврокомісії готова обговорювати транзит на 10 років із зобов'язанням "Газпрому" прокачувати 60 мільярдів кубометрів газу щороку. Якщо ж росіяни не хочуть нести ризики, пов'язані з українським регулятором і оператором ГТС, то Вітренко пропонує варіант "своп"-контракту. Згідно з ним, "Газпром" буде передавати "Нафтогазу" певний обсяг газу на східному кордоні, а він в свою чергу буде віддавати такий же обсяг на західному кордоні європейським партнерам "Газпрому".

Варто відзначити, що на цей раз Україна знаходиться у кращій переговорній позиції, ніж при укладенні чинного контракту. У січні 2009 року "Газпром" повністю припинив поставки. Іншого джерела газу в уряду не було, що призвело до підписання сумнозвісного "газового договору" прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. З 2015 року "Нафтогаз" не купує газ у Росії. Забезпечити себе ресурсом власного видобутку країна все ще не може, тому відсутній обсяг закуповується по реверсу у європейців.

"Україна готується до нульового варіанту транзиту. Поки реверс в Україну можливий. Після припинення транзиту з Росії, повинні бути можливі поставки газу, принаймні зі Словаччини, в обсягах, які відповідають "безперервним потужностям" з цієї країни", – пояснив виконавчий директор групи "Нафтогаз".

Розуміючи ризики "газового шантажу" з боку північного сусіда з настанням зими, НАК має намір закачати в підземні газосховища (ПСГ) 20 млрд кубометрів газу. Цей обсяг дозволить безболісно пройти опалювальній сезон. На даний момент в ПСГ вже знаходиться 15,5 млрд "кубів". В середині липня "Нафтогаз" вдало розмістив євробонди на суму в 1 млрд доларів, частина цих коштів піде на закупівлю газу. Темпи закачування дозволяють Україні накопичити необхідний обсяг до зимового періоду, впевнений президент центру глобальних досліджень "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Будь-які розмови з "Газпромом" на тему подальшої долі транзитного контракту можуть починатися тільки після того, як він виплатить 2,8 млрд доларів "Нафтогазу" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Поки що потрібно максимально наповнювати газосховища, щоб спокійно пройти опалювальний сезон, виходячи зі сценарію "нульовий транзит" і холодна зима у Європі, коли ми не зможемо отримувати достатньо газу реверсом", – пояснив експерт.

В інтерв'ю РБК-Україна представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус нагадав, що, відповідно до умов чинного контракту, "Газпром" зобов'язаний продати Україні до кінця року 5 млрд газу. Цей обсяг міг би закрити питання проходження зими, однак Юрій Вітренко каже, що змусити росіян продати нам цей газ в даний час не уявляється можливим. При цьому "Газпром", очевидно, буде знову наполягати на прямих поставках в Україну. Директор російського газового монополіста Олексій Міллер в червні заявив, що ціна газу для українських споживачів може бути знижена на 25%.

"Вони говорять на 25% дешевше. Від якої ціни? Якщо від формульної, то вона навіть зі знижкою буде вище, ніж ми зараз беремо з прив'язкою до споту на європейському ринку. Безпосередньо ми не купуємо газ у "Газпрому" вже майже чотири роки. У них падають доходи на європейських ринках, вони намагаються тому влізти на наш ринок, щоб компенсувати свої недоотримані доходи. Витрати у них зараз йдуть на три проекти: "Турецький потік", "Північний потік-2" і "Сила Сибіру". Повернення на український ринок полегшить фінансову ситуацію "Газпрому", так що це "развод", – впевнений Гончар.

Для укладення нових газових контрактів з європейськими правилами в Україні також має з'явитися незалежний оператор ГТС. Виділення функцій з транспортування газу окремій структурі має відбутися в рамках анбандлінга НАК "Нафтогаз України". При цьому керівництво компанії і уряд бачать цей процес по-різному.

Кабмін вважає, що новим власником "труби" і, відповідно, стороною контракту з "Газпромом" має стати ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ). НАК тим часом фактично ігнорує волю уряду і реалізує модель анбандлінга, при якій новий оператор зможе користуватися ГТС на правах концесії, але фактично вона залишається у власності "Нафтогазу".

За даними РБК-Україна, експертна група з питань енергетичної безпеки при РНБО 19 липня підтримала уряд у цьому конфлікті. У майбутніх переговорах з газового транзиту повинні брати участь і представники МГУ, а "Нафтогаз" зобов'язаний підготувати передачу активів. Крім того, тепер процес може контролювати ще одна людина зі сторони президента. Експерти рекомендували Володимиру Зеленському повернути посаду уповноваженого з міжнародних питань енергетичної безпеки.

фото: gazprom.ru

До кінця року потрібно завершити анбандлінг "Нафтогазу" і запустити роботу незалежного оператора ГТС, впевнений директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Після цього можна провести конкурс на бронювання потужностей української газотранспортної системи на довгостроковий період. На думку Омельченка, контракт за його підсумками може бути укладений не обов'язково з "Газпромом", але і з кимось з європейських компаній.

Опитані РБК-Україна експерти вважають, що найкращим варіантом для України було б повне припинення відносин з "Газпромом" у питанні транзиту. Новий оператор ГТС міг би укласти контракт на транспортування з європейськими компаніями. Тоді "Газпром" передає газ європейцям на східному кордоні України, а оператор ГТС отримує від них винагороду за його прокачку до західного кордону.

"Наскільки мені відомо, "Нафтогаз" ставив так питання перед Європейською комісією. Вона підтримує такий підхід, але європейських партнерів "Газпрому" влаштовує існуючий порядок речей. Наша енергетична дипломатія на всіх рівнях повинна здійснювати тиск, щоб хоч одна компанія спробувала такий варіант. Так само було з реверсними поставками, спочатку був маленький контракт RWE Supply & Trading c "Нафтогазом" до кінця 2012 року, все пройшло успішно і за такою схемою почали працювати вже кілька десятків компаній", – говорить Гончар.

Наступний раунд "газових переговорів" з Росією повинен пройти вже у середині вересня. При цьому переконати одну із сторін піти на поступки буде складно. "Нафтогаз", очевидно, встигне накопичити необхідний обсяг газу для спокійного проходження зими при найбільш несприятливому сценарії. У свою чергу, "Газпром" також максимально заповнює ПСГ у Європі, щоб виконати зобов'язання за своїми контрактами у разі "нульового транзиту" через Україну.