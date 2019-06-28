"Газпром": Украина не успеет подписать газовый контракт в 2019

Фото: Алексей Миллер (gazprom.ru)

Газпром готов продлить действующий контракт на транзит

Глава правления российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Украина не успеет подписать новый газовый контракт до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Миллера, Украина не сможет подписать новый контракт с "Газпоромом" на транзит газа до конца года по законодательству Европейского союза.

"Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит, не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС", - заявил он.

Миллер заявил, что "Газпром" готов продлить с Украиной контракт на транзит.

"Мы говорим: мы готовы продлить действующий контракт на транзит. То, что касается еще одного аспекта, конечно же, мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - отметил глава "Газпрома".

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта "Газпромом" с 1 января 2020 году может предложить российской компании запасной вариант - "своп" газа. По словам Витренко, такие контракты являются привычными для европейского рынка.

РБК-Украина писало, что начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украины на европейских условиях. Он пояснил, что это невозможно сделать из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.