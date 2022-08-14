Россия с Черного моря продолжает угрожать Украине "Калибрами", - ОК "Юг"
В Черном море сейчас находится два российских судна с "Калибрами". На боевом дежурстве также один большой десантный корабль оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Украинские военные отметили, что враг держит наготове к применению 16 высокоточных крылатых ракет.
"Ввиду того, что угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов на направлении линии соприкосновения остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отметили в ОК "Юг".
Кроме этого, призвали соблюдать правила двух стен и не подвергать себя опасности на побережье или в прибрежных водах.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.
К слову, советник главы ОП Алексей Арестович проинформировал, что 13 августа ВСУ нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области.
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