Россия с Черного моря продолжает угрожать Украине "Калибрами", - ОК "Юг"

В Черном море сейчас находится два российских судна с "Калибрами". На боевом дежурстве также один большой десантный корабль оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Украинские военные отметили, что враг держит наготове к применению 16 высокоточных крылатых ракет.

"Ввиду того, что угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов на направлении линии соприкосновения остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отметили в ОК "Юг".

Кроме этого, призвали соблюдать правила двух стен и не подвергать себя опасности на побережье или в прибрежных водах.