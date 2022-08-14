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Росія з Чорного моря продовжує загрожувати Україні "Калібрами", - ОК "Південь"

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Неділя 14 серпня 2022 07:20
Росія з Чорного моря продовжує загрожувати Україні "Калібрами", - ОК "Південь" Фото: Росія тримає у Чорному морі два кораблі з "Калібрами" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває два російських судна з "Калібрами". На бойовому чергування також один великий десантний корабель окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначили, що ворог тримає напоготові до застосування 16 високоточних крилатих ракет.

"Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів на напрямку лінії зіткнення залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зазначили в ОК "Південь".

Окрім цього, закликали дотримуватися правила двох стін і не наражати себе на небезпеку на узбережжі чи в прибережних водах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що боротьба на півдні України дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії.

До слова, радник глави ОП Олексій Арестович поінформував, що 13 серпня ЗСУ завдали мінімум 5-6 ударів по лівому берегу Херсонської області.

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Чорне море Війна Росії проти України
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