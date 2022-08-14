Росія з Чорного моря продовжує загрожувати Україні "Калібрами", - ОК "Південь"

У Чорному морі нині перебуває два російських судна з "Калібрами". На бойовому чергування також один великий десантний корабель окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Українські військові зазначили, що ворог тримає напоготові до застосування 16 високоточних крилатих ракет.

"Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів на напрямку лінії зіткнення залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зазначили в ОК "Південь".

Окрім цього, закликали дотримуватися правила двох стін і не наражати себе на небезпеку на узбережжі чи в прибережних водах.