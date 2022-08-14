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Уменьшаем потенциал оккупантов. Зеленский рассказал о хороших новостях на юге Украины

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Воскресенье 14 августа 2022 02:55
Уменьшаем потенциал оккупантов. Зеленский рассказал о хороших новостях на юге Украины Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов на юге Украины. Наши защитники там ежедневно уменьшают потенциал врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

"Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем - уменьшаем потенциал оккупантов", - сказал глава государства.

Зеленский также заверил, что в Харьковской области украинская оборона крепкая, и попытки россиян атаковать постоянно проваливаются.

Напомним, президент заявлял, что военное командование РФ направило на Донбасс колоссальный объем своих ресурсов: артиллерию, технику и личный состав.

По словам Зеленского, самые горячие точки на этом направлении - Авдеевка, Марьинка, Пески и Бахмут.

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