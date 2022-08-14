Уменьшаем потенциал оккупантов. Зеленский рассказал о хороших новостях на юге Украины
ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов на юге Украины. Наши защитники там ежедневно уменьшают потенциал врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
"Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем - уменьшаем потенциал оккупантов", - сказал глава государства.
Зеленский также заверил, что в Харьковской области украинская оборона крепкая, и попытки россиян атаковать постоянно проваливаются.
Напомним, президент заявлял, что военное командование РФ направило на Донбасс колоссальный объем своих ресурсов: артиллерию, технику и личный состав.
По словам Зеленского, самые горячие точки на этом направлении - Авдеевка, Марьинка, Пески и Бахмут.
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