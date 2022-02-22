Россия не будет выступать на заседании Совета ОБСЕ по Украине, - журналист

Российская делегация не будет выступать на заседании Постоянного совета ОБСЕ по ситуации на востоке Украины. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал проведение Совета ОБСЕ после того, как Россия отказалась от встречи по Венскому документу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Представитель России в ОБСЕ заявил, что Россия не будет выступать сегодня на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, ссылаясь на процедурные вопросы, связанные с тем, как было созвано заседание", - написал он.

Напомним, ранее Польша инициировала заседания Постоянного совета ОБСЕ из-за обострения на Донбассе.

Отметим, что 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Однако за 48 часов Россия так и не дала официальный ответ на запрос. В связи с этим Украина созывает заседание ОБСЕ, участвовать в котором РФ отказалась.

После чего украинский МИД инициировал проведение совместного заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.