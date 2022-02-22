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Росія не виступатиме на засіданні Ради ОБСЄ по Україні, - журналіст

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Відень, Вівторок 22 лютого 2022 17:05
Росія не виступатиме на засіданні Ради ОБСЄ по Україні, - журналіст Фото: Росія не виступатиме на засіданні Ради ОБСЄ по Україні (twitter.com/osce_smm)
Автор: Валерія Поліщук

Російська делегація не виступатиме на засіданні Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації на сході України. Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба ініціював проведення Ради ОБСЄ після того, як Росія відмовилася від зустрічі за Віденським документом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Представник Росії в ОБСЄ заявив, що Росія не виступатиме сьогодні на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, посилаючись на процедурні питання, пов'язані з тим, як було скликано засідання", - написав він.

Нагадаємо, раніше Польща ініціювала засідання Постійної ради ОБСЄ через загострення на Донбасі.

Зазначимо, що 11 лютого Україна задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Однак за 48 годин Росія так і не дала офіційну відповідь на запит. У зв'язку з цим Україна скликає засідання ОБСЄ, брати участь в якому РФ відмовилася.

Після чого український МЗС ініціювало проведення спільного засідання Постійної ради та форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ.

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