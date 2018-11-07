Россия будет прилагать сверхусилия для влияния на украинские выборы, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам спикера ВР, Путин использует высокие достижения западной цивилизации для распространения своего влияния

Россия будет прилагать сверхусилия для влияния на украинские выборы. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время конференции по гибридной войне в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы парламента, президент России Владимир Путин использует высокие достижения западной цивилизации для распространения своего влияния.

"Путин использует высокие достижения западной цивилизации для распространения своего влияния. Кто мог представить, что социальные сети - Facebook и Twitter - станут инструментом для атак и влияния на выборы. Поэтому кибербезопасность является вызовом, который должен объединить всех нас, чтобы не допустить вмешательства выборы и вмешательства во внутренние дела государства", - сообщил Парубий.

Он подчеркнул, что Россия приложит большие усилия для влияния на украинские выборы.

"Если Россия пыталась оказывать влияние на выборы в таких странах, как США, Германия, Франция. Нет сомнений, какие сверхусилия она будет прилагать для того, чтобы повлиять на выборы в Украине", - сказал спикер.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация (РФ) пытается обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах-2019.

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами. Глава МИД подчеркивал, что сейчас Россия последовательно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море, останавливая на много часов суда, идущие в украинские порты.