Порошенко: РФ пытается обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах-2019

Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

По его словам, Россия подрывает доверие к госинститутов, дискредитируя евроатлантический выбор

Российская Федерация (РФ) пытается обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах-2019. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

По его словам, Россия своими действиями подрывает доверие к государственным институтам, дискредитируя европейский и евроатлантический выбор, нивелируя успехи наших реформ, чтобы обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах 2019 года.

"Сейчас интегрирована в Европу, экономически успешная и военно сильная Украина остается главным сдерживающим фактором от дальнейших агрессивных планов Кремля. Это замечательный урок гибридного противостояния с Россией", - заявил Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что цель гибридной войны Российской Федерации заключается в том, чтобы подорвать устои всего демократического мира.

Также Порошенко отметил, что украинские спецслужбы пачками разоблачают финансируемых Москвой пропагандистов с их призывами к свержению конституционного строя.