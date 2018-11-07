Росія докладатиме надзусиль для впливу на українські вибори, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами спікера ВР, Путін використовує найвищі досягнення західної цивілізації для поширення свого впливу

Росія докладатиме надзусиль для впливу на українські вибори. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій під час конференції щодо гібридної війни в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами очільника парламенту, президент Росії Володимир Путін використовує найвищі досягнення західної цивілізації для поширення свого впливу.

"Путін використовує найвищі досягнення західної цивілізації для поширення свого впливу. Хто міг уявити, що соціальні мережі - Facebook і Twitter - стануть інструментом для атак і впливу на вибори. Тому кібербезпека є викликом, який має об’єднати всіх нас, щоб не допустити втручання у вибори і втручання у внутрішні справи держави", - повідомив Парубій.

Він підкреслив, що Росія докладе великих зусиль задля впливу на українські вибори.

"Якщо Росія намагалася чинити вплив на вибори у таких країнах, як США, Німеччина, Франція. Немає сумнівів, яких надзусиль вона докладатиме для того, щоб вплинути на вибори в Україні", - сказав спікер.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація (РФ) намагається забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами. Голова МЗС підкреслював, що наразі Росія послідовно намагається дестабілізувати ситуацію в Азовському морі, зупиняючи на багато годин судна, які йдуть в українські порти.