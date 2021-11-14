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Россия будет поставлять истребители, средства ПВО и другое оружие в Беларусь

Автор: Александр Мороз

Российская Федерация будет поставлять в Беларусь истребители, вертолеты, средства противовоздушной обороны и другое оружие. Соответствующие контракты были подписаны в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow, военные поставки будут осуществляться в сроки, обозначенные контрактными обязательствами.

"В текущем году с Беларусью были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения", - заявил он.

Напомним, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках вооружений на 1 млрд долларов.

А накануне он заявил, что Беларуси нужно разместить дивизионы "Искандер" на границе с Украиной.

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