Россия будет поставлять истребители, средства ПВО и другое оружие в Беларусь

Российская Федерация будет поставлять в Беларусь истребители, вертолеты, средства противовоздушной обороны и другое оружие. Соответствующие контракты были подписаны в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow, военные поставки будут осуществляться в сроки, обозначенные контрактными обязательствами. "В текущем году с Беларусью были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения", - заявил он.