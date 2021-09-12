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Лукашенко договорился с Путиным о вооружениях на 1 млрд долларов

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Воскресенье 12 сентября 2021 13:57
Лукашенко договорился с Путиным о вооружениях на 1 млрд долларов Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Москва может поставить в Беларусь до 2025 года вооружения более на чем 1 млрд долларов. Александр Лукашенко на военных учениях "Запад-2021" заявил, что Владимир Путин рассказывал ему о комплексах С-500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Белта".

По его словам, на переговорах в Кремле обсуждались перспективы поставок комплексов C-400.

"Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы, - сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Путин на встрече в Москве рассказал ему о более современных ЗРК С-500.

"Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс", - сообщил Лукашенко.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что Вооруженные силы следят за военными учениями России и Беларуси "Запад-2021". Непосредственной угрозы для Украины на данный момент нет, но обстановка динамичная.

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