Беларуси нужно несколько "Искандеров" на границе с Украиной, - Лукашенко

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко заявил, что ему нужно несколько российских дивизионов "Искандер" на границе с Украиной. А также на западном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

По его словам, белорусские войска нужно оснастить новой российской техникой.

"Нам надо уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам надо не витать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы, у нас силы специальных операций", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что рассчитывает получить от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят… Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил Лукашенко.

Отметим, ракетные комплексы "Искандер" применяются для уничтожения средств ПВО и ПРО противника, а также других стратегических объектов на расстоянии до 500 километров.