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Росія постачатиме винищувачі, засоби ППО та іншу зброю до Білорусі

Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація постачатиме до Білорусі винищувачі, вертольоти, засоби протиповітряної оборони та іншу зброю. Відповідні контракти були підписані в цьому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Дмитро Шугаєв на виставці Dubai Airshow, військові поставки будуть здійснюватися в терміни, позначені контрактними зобов'язаннями.

"У поточному році з Білоруссю були підписані контракти на поставку авіаційної техніки, в тому числі винищувачів і вертольотів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про постачання озброєнь на 1 млрд доларів.

А напередодні він заявив, що Білорусі треба розмістити дивізіони "Іскандер" на кордоні з Україною.

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