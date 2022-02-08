ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба и глава МИД Франции назвали важный шаг для деэскалации конфликта с РФ

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 21:16
Кулеба и глава МИД Франции назвали важный шаг для деэскалации конфликта с РФ Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан Ив Ле Дриан провели переговоры в Киеве. Главы МИД назвали важный шаг в деэскалации ситуации на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В ходе переговоров Кулеба и Ле Дриан обсудили деэскалацию ситуации и активизацию политического урегулирования конфликта с Россией и на Донбассе. Министры согласились, что важным шагом в разрешении ситуации должен стать отвод Россией войск от украинской границы и с временно оккупированных территорий.

"Собеседники подчеркнули, что новая волна агрессии против Украины будет иметь для России беспрецедентно жесткие последствия", - отмечается в сообщении.

Главы МИД особое внимание уделили укреплению обороноспособности, а также экономической и финансовой стабильности Украины. Кулеба пригласил представителей Франции принять участие на высоком уровне в парламентском саммите Крымской платформы, который пройдет в августе текущего года.

Напомним, на фоне угрозы вторжения России в Украину Дания повысила боеготовность своих Вооруженных сил.

Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников оценил возможность эскалации со стороны России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Франция
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка