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МИД России выдвинул условия для деэскалации вокруг Украины

Новина українською →
Москва, Среда 09 февраля 2022 16:15
МИД России выдвинул условия для деэскалации вокруг Украины Фото: Россия выдвинула условия для деэскалации ситуации вокруг Украины (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России выдвинуло условия для деэскалации ситуации на границе с Украиной. Среди требований Москвы - вывод с украинской территории иностранных военных инструкторов и вооружений, а также отказ от учений с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, добиться деэскалации ситуации на границе с Украиной можно достаточно быстро. Как отметила представитель МИД РФ, для этого нужно прекратить поставки Украине вооружений, отозвать западных военных советников и инструкторов.

"Прекратить совместные учения ВСУ (Вооруженных сил Украины - ред.) и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - добавила Захарова.

Еще одним условием для безопасности в регионе представитель российского МИД назвала отказ НАТО от политики открытых дверей. Она предложила Украине отказаться от вступления в Альянс и вернуться к "внеблоковому" статусу. При этом Захарова сослалась на Декларацию о суверенитете Украины от 1991 года.

Напомним, накануне министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан Ив Ле Дриан назвали важный шаг в деэскалации ситуации на границе с Россией.

Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников оценил возможность эскалации со стороны России.

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