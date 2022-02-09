МИД России выдвинул условия для деэскалации вокруг Украины

Министерство иностранных дел России выдвинуло условия для деэскалации ситуации на границе с Украиной. Среди требований Москвы - вывод с украинской территории иностранных военных инструкторов и вооружений, а также отказ от учений с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, добиться деэскалации ситуации на границе с Украиной можно достаточно быстро. Как отметила представитель МИД РФ, для этого нужно прекратить поставки Украине вооружений, отозвать западных военных советников и инструкторов.

"Прекратить совместные учения ВСУ (Вооруженных сил Украины - ред.) и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - добавила Захарова.

Еще одним условием для безопасности в регионе представитель российского МИД назвала отказ НАТО от политики открытых дверей. Она предложила Украине отказаться от вступления в Альянс и вернуться к "внеблоковому" статусу. При этом Захарова сослалась на Декларацию о суверенитете Украины от 1991 года.