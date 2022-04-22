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Россия берет под полный контроль Олешки с 23 апреля, - мэр

Фото: Россия берет под полный контроль Олешки с 23 апреля (t me oleshki)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные собираются взять под полный контроль город Олешки Херсонской области с 23 апреля. Оккупанты уже ищут "главу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Олешек Евгения Рищука во время видеообращения.

"С завтрашнего дня уже полностью РФ берет на себя контроль и ответственность за город. Сейчас они усиленно ищут представителя, который бы возглавил город. Не знаю, фамилий пока не называют", - заявил Рищук.

Он также отметил, что муниципальный патруль уже не работает, а сейчас патрулирование улиц в городе осуществляют российские военные.

"Поэтому в комендантский час лишний раз не ходите, чтобы не было неприятностей"- предупредил Рищук.

Напомним, что 14 апреля российские оккупанты вошли в Олешки под Херсоном и вывесили флаг России.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты хотят назначить в Олешках своего "мэра".

Отметим, сегодня в России заявили о намерении установить полный контроль над югом Украины.

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