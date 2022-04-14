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Зеленский: после "резни в Буче" возможность для переговоров с Россией сужается

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 21:20
Зеленский: после "резни в Буче" возможность для переговоров с Россией сужается Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией после зверств оккупантов в Буче, Мариуполе и других украинских городах. Глава государства добавил, что проблема не в нем лично, а в руководстве Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу BBC.

Как отмечает телеканал, в интервью Зеленский заявил, что совершенные российскими военными преступления в Мариуполе, Буче и Бородянке еще больше сузили возможность мирных переговоров с Россией.

"Буча закрывает возможности (мирных переговоров, - ред.). Дело не во мне - дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами", - добавил Зеленский.

Глава государства признался, что при посещении Бучи на прошлой неделе "испытал весь спектр эмоций". По его словам, он закончил день ни с чем, кроме "ненависти к российским военным". Зеленский обвинил Путина и все командование армии России в том, что они военные преступники.

Напомним, после освобождения Бучи в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которых убили российские оккупанты.

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